Трехлетний мальчик шокировал искусным дрифтом на Ferrari - видео

Он начал учиться ездить еще в два года.

В Турции трехлетний сын мотогонщика Кенана Софуоглу шокировал, как ездит на спортивном автомобиле.

Зейн сел за руль Ferrari SF90 своего отца и показал мастер-класс на гоночной трассе.

Соответствующее видео появилось на странице малыша в Instagram.

Поскольку мальчик еще маленький и не достает до педалей, его папа модифицировал их и добавил сиденье-бустер. Он стал учиться ездить на машине и мотоцикле в два года.

Техника Зейна за рулем ошеломляющая: плавные движения, идеальное прохождение поворотов трассы без царапин. Также мальчик шокировал дрифтом.

На страницу малыша в Instagram подписалось более миллиона фолловеров. В публикациях мальчик также хвастается, как ездит на мотоциклах.

В комментариях подписчики страницы Зейна не сдерживают свой восторг.

Единственный ребенок, умеющий ездить в садик. Зейн, пусть тебе всегда везет

Невероятно

Вот это талант

Не могу поверить своим глазам! Молодец

Заметим, отец Зейна – пятикратный чемпион мира по суперспорту.

Напомним, бойцы ВСУ восхитили Сеть видео, на котором подкармливают собаку с помощью управляемых БПЛА. Защитники с дрона сбросили собачке Степану порцию сосисок.

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