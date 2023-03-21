Женщина съела остатки суши и у нее развился психоз

Позже начались галлюцинации, и женщина видела ползавших на ее стене или под кожей жуков.

У женщины развились психоз и бессонница после того, как она съела остатки суши на ужин.

Подробностями этого случая на своем YouTube поделился доктор Бернард Хсу, сообщает LabBible.

В ролике он объяснил, что 34-летняя женщина, названная JC, решила рискнуть съесть суши после того, как поздно вернулась домой с работы и поняла, что все закрыто. Суши были пятидневной давности и приобретены на заправке.

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По иронии судьбы женщина волновалась, что не сможет уснуть, если не поест перед сном. Она и не подозревала, что ее поздний перекус приведет к бесчисленным бессонным ночам в следующие месяцы.

JC проигнорировала предупредительные знаки, решив закушать кислый привкус суши соевым соусом. Через четыре месяца у нее начались проблемы: развилась бессонница, и женщина каждое утро металась в постели, пока не восходило солнце.

Дошло до того, что JC боялась идти спать, и проблемы заползли и в день. Иногда женщина чувствовала, как сердце бьется в шее, и ее начинали мучить желудочные спазмы.

"Иногда после этого был самый редкий и самый водянистый стул, который она когда-либо имела в своей жизни. Она сказала своему мужу, что такое ощущение, будто рыба машет в ее животе", – рассказал доктор Хсу.

Позже у женщины начались галлюцинации, и она видела ползавших на ее стене или под кожей жуков.

Однажды ночью руки и ноги JC занемели. Когда она встала с кровати, то помочилась на себя. После этого женщина решила пойти в больницу.

Сначала врачи не видели в JC ничего плохого и рекомендовали ей попробовать когнитивно-поведенческую терапию для лечения бессонницы. Как и ожидалось, это не сработало, и здоровье пациентки продолжало ухудшаться, пока у нее не произошел приступ.

После второго визита в больницу медики исследовали кровь JC под микроскопом и обнаружили, что у нее было больше и меньше эритроцитов, чем обычно, но они тоже не созревали полностью. Также ее лейкоциты оказались неправильными.

Другое обследование выявило, что у женщины есть так называемая сенсорная атаксия – расстройство, прерывающее сенсорные сигналы обратной связи и объясняющее, почему она не могла контролировать свой мочевой пузырь и чувствовала галлюцинации.

Врачи предположили, что причиной обеих проблем может быть "потенциальное недоедание".

"Ее муж подтверждает, что в течение последних нескольких месяцев она уменьшила ежедневное потребление пищи с двух приемов пищи до завтрака утром", — рассказал доктор Хсу.

Дополнительные тесты показали, что JC имела тревожно низкий уровень жизненно важного витамина B12, который может привести к нейродегенерации. Врачи сделали женщине инъекцию В12 и дали некоторые добавки для приема дома. На некоторое время это, казалось, сработало – к пациентке вернулся сон, она ела больше, и психоз прекратился. Но спустя два месяца симптомы вернулись.

После очередного приступа JC снова оказалась в отделении неотложной помощи. После дополнительных анализов крови врачи обнаружили те же проблемы, что и раньше, несмотря на то что женщина принимала добавки и ела больше.

В этот момент медики пошли по другому пути и решили исследовать кал пациентки – и именно тогда все стало становиться понятным.

"Они нашли яйца размером 40 на 60 микрометров, это была не только пара яиц — их были тысячи. Это было в дополнение к сегментам, которые, вероятно, откололись от того, что, казалось, было разновидностью ленточного червя", — рассказал доктор Хсу.

Спросив у женщины, ела ли она злаки или рыбу, она вдруг вспомнила о суши на заправке.

Оказывается, ленточные черви обладают особым аппетитом к B12, то есть все это время они высасывали его из запасов организма женщины. Это также объясняет, почему она чувствовала себя лучше после инъекции, ведь B12 поступал прямо в кровь женщины, прежде чем достичь паразитов.

"Ее нервы начали выходить из строя, потому что в клетках производились неправильные химикаты без витамина B12", – добавил доктор Хсу.

"Хотя солитер может откладывать более одного миллиона яиц в день и жить в кишечнике человека 10 лет, для лечения JC нужна только одна доза лекарства от паразитов", — добавил он.

После девятимесячного испытания только одна доза лекарства означала, что женщина наконец-то сможет хорошо отдохнуть.

Несомненно, это было в последний раз, когда она пыталась есть еду пятидневной давности, особенно с автозаправочной станции.

Напомним, житель Великобритании чуть не умер после того, как съел курицу кари, и остался парализованным.

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