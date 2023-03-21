Женщина съела остатки суши и у нее развился психоз

Позже начались галлюцинации, и женщина видела ползавших на ее стене или под кожей жуков.
У женщины развились психоз и бессонница после того, как она съела остатки суши на ужин.
Подробностями этого случая на своем YouTube поделился доктор Бернард Хсу, сообщает LabBible.
В ролике он объяснил, что 34-летняя женщина, названная JC, решила рискнуть съесть суши после того, как поздно вернулась домой с работы и поняла, что все закрыто. Суши были пятидневной давности и приобретены на заправке.
По иронии судьбы женщина волновалась, что не сможет уснуть, если не поест перед сном. Она и не подозревала, что ее поздний перекус приведет к бесчисленным бессонным ночам в следующие месяцы.
JC проигнорировала предупредительные знаки, решив закушать кислый привкус суши соевым соусом. Через четыре месяца у нее начались проблемы: развилась бессонница, и женщина каждое утро металась в постели, пока не восходило солнце.
Дошло до того, что JC боялась идти спать, и проблемы заползли и в день. Иногда женщина чувствовала, как сердце бьется в шее, и ее начинали мучить желудочные спазмы.
"Иногда после этого был самый редкий и самый водянистый стул, который она когда-либо имела в своей жизни. Она сказала своему мужу, что такое ощущение, будто рыба машет в ее животе", – рассказал доктор Хсу.
Позже у женщины начались галлюцинации, и она видела ползавших на ее стене или под кожей жуков.
Однажды ночью руки и ноги JC занемели. Когда она встала с кровати, то помочилась на себя. После этого женщина решила пойти в больницу.
Сначала врачи не видели в JC ничего плохого и рекомендовали ей попробовать когнитивно-поведенческую терапию для лечения бессонницы. Как и ожидалось, это не сработало, и здоровье пациентки продолжало ухудшаться, пока у нее не произошел приступ.
После второго визита в больницу медики исследовали кровь JC под микроскопом и обнаружили, что у нее было больше и меньше эритроцитов, чем обычно, но они тоже не созревали полностью. Также ее лейкоциты оказались неправильными.
Другое обследование выявило, что у женщины есть так называемая сенсорная атаксия – расстройство, прерывающее сенсорные сигналы обратной связи и объясняющее, почему она не могла контролировать свой мочевой пузырь и чувствовала галлюцинации.
Врачи предположили, что причиной обеих проблем может быть "потенциальное недоедание".
"Ее муж подтверждает, что в течение последних нескольких месяцев она уменьшила ежедневное потребление пищи с двух приемов пищи до завтрака утром", — рассказал доктор Хсу.
Дополнительные тесты показали, что JC имела тревожно низкий уровень жизненно важного витамина B12, который может привести к нейродегенерации. Врачи сделали женщине инъекцию В12 и дали некоторые добавки для приема дома. На некоторое время это, казалось, сработало – к пациентке вернулся сон, она ела больше, и психоз прекратился. Но спустя два месяца симптомы вернулись.
После очередного приступа JC снова оказалась в отделении неотложной помощи. После дополнительных анализов крови врачи обнаружили те же проблемы, что и раньше, несмотря на то что женщина принимала добавки и ела больше.
В этот момент медики пошли по другому пути и решили исследовать кал пациентки – и именно тогда все стало становиться понятным.
"Они нашли яйца размером 40 на 60 микрометров, это была не только пара яиц — их были тысячи. Это было в дополнение к сегментам, которые, вероятно, откололись от того, что, казалось, было разновидностью ленточного червя", — рассказал доктор Хсу.
Спросив у женщины, ела ли она злаки или рыбу, она вдруг вспомнила о суши на заправке.
Оказывается, ленточные черви обладают особым аппетитом к B12, то есть все это время они высасывали его из запасов организма женщины. Это также объясняет, почему она чувствовала себя лучше после инъекции, ведь B12 поступал прямо в кровь женщины, прежде чем достичь паразитов.
"Ее нервы начали выходить из строя, потому что в клетках производились неправильные химикаты без витамина B12", – добавил доктор Хсу.
"Хотя солитер может откладывать более одного миллиона яиц в день и жить в кишечнике человека 10 лет, для лечения JC нужна только одна доза лекарства от паразитов", — добавил он.
После девятимесячного испытания только одна доза лекарства означала, что женщина наконец-то сможет хорошо отдохнуть.
Несомненно, это было в последний раз, когда она пыталась есть еду пятидневной давности, особенно с автозаправочной станции.
Напомним, житель Великобритании чуть не умер после того, как съел курицу кари, и остался парализованным.
Читайте также:
- Ученые проглотили фигурки Lego в рамках странного эксперимента со стулом: что получилось
- Что с нами происходит после смерти и при чем здесь дежавю: странная теория
- Женщина сделала текст ДНК и это разрушило брак ее бабушки: тайну скрывали 45 лет