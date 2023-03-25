"Составляет угрозу России": Путин испугался западных поставок оружия Украине

Также Путин заявил, что якобы западные санкции не повлияли на производство вооружения и "российская оборонка развивается очень быстрыми темпами".

Российский диктатор Владимир Путин после года изнурительной войны признал, что его пугает поставка западного оружия Украине. Он заявил, что это "являет угрозу России".

Об этом он сказал в интервью в субботу, 24 марта, показанное пропагандистским каналом "Россия-24", передают его "слуги СМИ".

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"Поставки вооружений Украине представляют угрозу России. Количество вооружений, поставляемых Западом в Украину, "очень приличное". Украина в сутки использует до 5 тыс. снарядов, а в США производят только 14-15 тыс. снарядов в месяц", — сказал главный. преступник РФ.

Но добавил, что якобы западные санкции не повлияли на производство вооружения и "российская оборонка развивается очень быстрыми темпами и сделает втрое больше боеприпасов, чем могут поставить Украине".

Конечно, Путин не обошел заявление Британия о поставках Украине бронебойных снарядов с обедненным ураном. Так, он снова прибег к угрозам и заявил, что "России есть чем ответить на боеприпасы с обедненным ураном. В РФ очень много такого оружия, но оно его пока не применяло".

Что нужно знать о снарядах с обедненным ураном

Обеденный уран – это природный уран, состоящий из 99,27% изотопа U-238, 0,72% изотопа U-235 и 0,0055% изотопа U-234. В ядерном оружии и ядерных установках используется только изотоп U-235. Для этого при производстве ядерного топлива природный уран обогащают путем распределения изотопов по массе. Обеденный уран – это именно побочный продукт этого обогащения.

Основная часть радиоактивных изотопов (U-235 и U-234) извлекается еще на этапе обогащения, поэтому обедненный уран считается даже менее радиоактивным, чем урановая руда. Доза наружного излучения от обедненного урана составляет всего 60% того, что дает естественный уран той же массы.

Еще одной особенностью обедненного урана является его высокая жесткость и плотность. Именно из-за этих качеств он широко используется в производстве военной брони (например, в танках M1 Abrams) и боеприпасов (чаще всего в сердечниках снарядов).

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