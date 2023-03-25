Jerry Heil поделилась трогательными кадрами редкой встречи с родными

Певица Jerry Heil на короткое время вернулась в Украину и смогла провести время рядом с родными.

Из-за своего обучения в США исполнительница стала реже видеться с семьей. Однако, когда Jerry Heil удается приехать в родной город, она старается как можно больше времени посвятить семейным посиделкам и общению.

В Instagram артистка поделилась трогательными кадрами со своей семьей и рассказала, кто сейчас собирает семью вместе.

Jerry Heil с мамой / Фото: instagram.com/thejerryheil

"В семье всегда кто-то исполняет роль клея. Кто-то, вокруг кого объединяются, к кому съезжаются, кто склеивает сотню родственников со всех уголков Украины. Раньше эту задачу филигранно выполняла моя бабушка Женя. Мы, как пчелы на мед, слетались на ее пирожки, вареники, на ее попечительство и наши общие песни за столом. Бабушки уже несколько лет нет.Но традиция объединяться, слава Богу, осталась.Теперь мы собираемся у нас и кажется, что роль склеивателей перебрали мы с мамой. не готовлю. Мам, в следующий мой приезд напечи, пожалуйста, бабьи пирожки, но без глютена, с фруктовым киселем, но без сахара", — написала певица.

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