Женщина сделала текст ДНК и это разрушило брак ее бабушки: тайну скрывали 45 лет

Женщина ради развлечения провела тест ДНК и обнаружила, что у ее дедушки есть еще одна семья, которую он скрывал 45 лет.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Женщина рассказала, что заказала наборы для тестирования для своей семьи после того, как они стали популярны – но мгновенно пожалела об этом, когда пришли результаты. Женщина сказала: "Я сделала домашний тест на ДНК. Затем я приобрела наборы для своих братьев и сестер, родителей и поощрила других членов моей семьи сделать это. Тест связал нас с несколькими родственниками, о которых мы даже не подозревали".

Но оказалось, что у ее 67-летнего дедушки есть целая другая семья, которую он держал в тайне не менее 45 лет.

"Он законно женат на другой женщине, а не на моей бабушке, — добавила она. "Они сыграли свадьбу, но не состоят в законном браке.

"У него есть жена и куча детей и внуков с другой семьей. Я не знаю, как он скрывал это все это время".

Она продолжила объяснять, что ее дедушка много путешествует по работе, но они никогда бы не подумали, что он из тех людей, живущих тайной двойной жизнью.

Женщина добавила: "Моя бабушка опустошена. Они были "женаты" в течение 45 лет, но когда мы провели расследование, оказалось, что брак не был настоящим. Никто из нас не знал об этом, и теперь это выглядит так, будто наша семья была разрушена, как и другая его семья. Я хочу, чтобы мы могли вернуться в прошлое. Я хотела бы вернуться в прошлое и не проходить этот глупый тест".

Разрушенная правдой, женщина обратилась к пользователям соцсетей, чтобы призвать других не сдавать ДНК-тесты, говоря, что "некоторые вещи лучше скрывать".

Напомним, сын ради развлечения сделал тест ДНК и разоблачил свою маму в измене.

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