Стоматолог отравил жену ради любовницы: что он давал женщине пить

Мужчина добавлял яд в протеиновые коктейли избранницы.
В США арестовали мужчину по подозрению в убийстве жены.
Следователи считают, что 45-летний стоматолог Джеймс Крейг добавлял мышьяк в протеиновые коктейли, которые он готовил для тренировок жены.
Об этом пишет mirror.co.uk.
В сообщении говорится, что он травил избранницу, чтобы быть с любовницей. Его супруга скончалась после того, как ее отключили от системы жизнеобеспечения.
Полиция утверждает, что Джеймс встречался с приезжавшей к нему коллегой-стоматологом, пока его жена находилась в больнице.
Так, 6 марта мужчина добавил к напитку жены мышьяк. Впрочем, когда женщина выжила, он заказал срочную партию цианида калия, который, как сказал поставщику, был необходим для операции.
Расследование по Крейгу было начато после того, как его коллега сказал медсестре, что стоматолог заказал цианид калия, хотя они не нуждались в нему в работе. Тогда Джеймс попытался объяснить партнеру, что он заказал его своей жене, которая, как он заявил, была склонна к самоубийству и находилась в депрессии с тех пор, как он попросил развод в декабре.
В документе говорится, что снабжение третьего ядовитого вещества, олеандрина, было перехвачено после того, как началось расследование.
23 марта Крейг должен предстать перед судом в Денвере, штат Колорадо.
Со своей стороны сестра умершей сообщила полиции, что около пяти лет назад Крейг накачал свою жену неизвестным наркотиком.
Напомним, американка лгала о том, что была раненой ветеранкой морской пехоты, у которой диагностировали рак. Деньги она получала в виде пожертвований для лечения.
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