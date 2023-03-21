Стоматолог отравил жену ради любовницы: что он давал женщине пить

В США арестовали мужчину по подозрению в убийстве жены.

Следователи считают, что 45-летний стоматолог Джеймс Крейг добавлял мышьяк в протеиновые коктейли, которые он готовил для тренировок жены.

Об этом пишет mirror.co.uk.

В сообщении говорится, что он травил избранницу, чтобы быть с любовницей. Его супруга скончалась после того, как ее отключили от системы жизнеобеспечения.

Полиция утверждает, что Джеймс встречался с приезжавшей к нему коллегой-стоматологом, пока его жена находилась в больнице.

Так, 6 марта мужчина добавил к напитку жены мышьяк. Впрочем, когда женщина выжила, он заказал срочную партию цианида калия, который, как сказал поставщику, был необходим для операции.

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Расследование по Крейгу было начато после того, как его коллега сказал медсестре, что стоматолог заказал цианид калия, хотя они не нуждались в нему в работе. Тогда Джеймс попытался объяснить партнеру, что он заказал его своей жене, которая, как он заявил, была склонна к самоубийству и находилась в депрессии с тех пор, как он попросил развод в декабре.

В документе говорится, что снабжение третьего ядовитого вещества, олеандрина, было перехвачено после того, как началось расследование.

23 марта Крейг должен предстать перед судом в Денвере, штат Колорадо.

Со своей стороны сестра умершей сообщила полиции, что около пяти лет назад Крейг накачал свою жену неизвестным наркотиком.

Напомним, американка лгала о том, что была раненой ветеранкой морской пехоты, у которой диагностировали рак. Деньги она получала в виде пожертвований для лечения.

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