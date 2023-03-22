Метеоролог потеряла сознание в прямом эфире – видео

В Лос-Анджелесе метеоролог потеряла сознание в прямом эфире телеканала CBS.

Алиссе Карлсон стало плохо во время прогноза погоды в семь утра. Она не успела рассказать свой отчет, как вдруг стала бледной, глаза закатились и наклонилась перед столом. Затем Алисса упала на пол.

Видео инцидента появилось в Сети.

Как пишет TMZ, коллеги сразу позвонили 911. Карлсон госпитализировали в больницу.

Также известно, что Карлсон уже пережила подобный эпизод в 2014 году. Ее стошнило на съемочной площадке во время прогноза погоды. В результате у нее диагностировали заболевание сердечного клапана.

Напомним, в Турции трехлетний мальчик шокировал, как ездит на спортивном авто. Зейн сел за руль Ferrari SF90 своего отца и показал мастер-класс на гоночной трассе.

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