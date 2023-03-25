Несколько сотен осколочных ранений, еще и 5 – пулевых: боец выжил после "войнушки с кац***ми"

Ивано-Франковские врачи ставят на ноги бойца, оборонявшего Бахмут, у него более 200 осколков, 5 пулевых ранений. Харьковчанин Станислав Морозов ушел на фронт добровольно, хотя имел бронь. В шутку избрал себе позывной "Ноль", поскольку без малейшего медицинского опыта в гражданской жизни, на передовой он стал парамедиком. В 51 год, мол, пришлось учиться заново, с нуля, говорится в ТСН.

Несколько сотен осколочных ранений, еще и 5 – пулевых. Сейчас на больничной койке, когда хуже всего позади, Станислав Морозов шутит. "В войнушки с кацапами играл", — говорит он.

Это произошло во время боев за Бахмут, группа Станислава идет на зачистку – должны захватить дом и удерживать его, чтобы враг не вошел с тыла. Однако наталкивается на засаду. Муж говорит, рашисты расстреляли всех собратьев. “Ребята, как говорится, одним чередом положили. Я подумал, что кто-то из них жив, думал, кому оказали помощь. А одна ку**а отстрелила мне ногу. Я упал, и меня забрасывали гранатами”, – рассказывает боец.

В Станислава рашисты попали 2 гранатами. Пули, говорит, даже не считал. С оторванным куском ноги, многочисленными ранеными, истекая кровью, несколько часов отбивался от рашистов, с единственным мнением, чтобы не попасть в плен. Пока не пришло подспорье, и раненого мужчину доставили в госпиталь. Есть такой прекрасный гормон, как адреналин. Когда он превышает все нормы — это гормон жизни — человек боится, он хочет жить, максимально выделяется этот гормон, который держит человека в сознании”, — говорит хирург Роман Скалий.

Это был его третий "поход" в армию, опять шутит Станислав – срочная, еще советская служба после школы, затем АТО и вот сейчас – великая война. На фронт 51-летний мужчина, как и в 2015-м, ушел добровольцем. Хотя имел бронь – строительная фирма, где работал водителем, в Харькове восстанавливала разрушенные рашистами дома. Но иначе, говорит, поступить не мог. Попал в Нацгвардию парамедиком, в шутку избрал себе и позывной — "Ноль". “Пришлось учиться снова. "Ноль" — это не тот ноль, который математический. Просто туда на "ноль" мне так проще. Есть квалификация медики, они находятся в медицинских ротах. А моя задача – первый обзор раненого, первая помощь и отправка дальше в тыл”, — объясняет Станислав.

Сначала больница в Днепре, а дальше – в Ивано-Франковск. Через руки здешних врачей прошел уже не один фронтовик, но случай Станислава поразил. Решение ампутировать бойцу ногу было безальтернативным. Увидели, что есть множество осколков, начали считать, сбились со счета. Осколки все разные – от сантиметра до миллиметра. Мы забрали больше половины. Все, что удалось забрать магнитом, или поймать так, что мы увидели визуально – это мы достали, а большая часть так и осталась в ноге, и она так с ним и останется”, – говорит хирург.

Станислава еще ждут операции и длительная реабилитация. Ему придется снова учиться ходить, уже с протезом. Муж понимает, даже после победы его жизнь уже не будет такой, как когда-то. Однако уверяет — ни на миг не жалеет, что отказался от брони и ушел воевать. Своими шутками не только себя держит, но и ободряет побратимов и врачей. “А я так же живу и семью свою учу – плакать, ныть – это не наше. Вернусь домой, буду растить дочь, выдам замуж и буду как-то без ноги жить”, — говорит Станислав.

Читайте также:

Есть становится все дороже, но кое-чем уже можно сэкономить: что происходит с ценами на продовольствие

"Цена посевной, Снегиревское направление — это пи**да": херсонцы выезжают на поля, несмотря на риски взорваться

Положили 70 врагов из 160, шедших на штурм ночью: бойцы вблизи Соледара сдерживают российскую пехоту