"Бавовны" неизвестного происхождения испугали пол Ростовской области РФ: видео

Жители сообщают, что в домах чуть не вылетели стекла из окон, дома дрогнули.

Вечером в субботу, 25 марта, жители Ростовской области России вторично за сутки были напуганы звуками, похожими на взрывы. О "бавовне" в соцсетях пишут, в частности, очевидцы в Азове, Чалтыре, части Ростова и еще нескольких населенных пунктах.

В Telegram-канале "Новости Ростова" опубликовали видео с камер наблюдения в городе Азове, где от сильного взрыва сработала сигнализация автомобилей, припаркованных во дворе многоэтажки.

Жители сообщают, что в домах чуть не вылетели стекла из окон, дома дрогнули.

Звуки "бавовны" слышали также жители областного центра и города Чалтырь, а также сел Высочино, Крым, Пешково и Нововысоченское в Кущевском районе Ростовской области.

Глава местной администрации Азова призвал граждан сохранять спокойствие, поскольку никаких чрезвычайных происшествий, по его словам, в городе не произошло.

“Причины громкого звука выясняем. Проинформирую по факту поступления информации”, — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее, около часа ночи 25 марта о громком грохоте сообщали жители городов Новошахтинское и Шахты, что на севере Ростовской области. По словам жителей, "что-то взорвалось".

Причины "юавовны" также неизвестны. В региональном МЧС РФ сообщили, что никаких инцидентов, вызывающих такой грохот, в Ростовской области не было.

Напомним, ранее взрывы в городе Джанкой, на севере временно оккупированного Крыма, по данным украинской разведки, уничтожили российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.

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