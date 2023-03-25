"Битимемося за нашу країну": Зінченко – про матч збірної України з Англією у відборі на Євро-2024

Футболіст "Арсенала" та збірної України Олександр Зінченко виступив на прессконференції перед матчем 2-го туру відбору на Євро-2024 проти Англії.

"У нас багато досвідчених гравців у збірній України, тому неможливо поділитися якимсь успішним досвідом ("Арсеналу" – прим), хоча ми вже досить давно працюємо разом. Є гравці з більшим досвідом, ніж у мене. У нас єдина команда, побачимо, що ми покажемо. Бути капітаном, якщо не зіграє Ярмоленко? Подивимося, що вирішить тренер. У нас достатньо лідерів у команді.

Завдання? Завдання завжди перемагати. Звісно, всі мріють потрапити на Євро-2024, але ми розуміємо, якою сильною є збірна Англії. Потрібно провести найкращий матч у житті, однак у нас високий потенціал. Є гравці, які готові давати результат. Битимемося за нашу країну, зіграємо з високо піднятою головою.

Гравці "Манчестер Сіті"? Ми залишилися хорошими друзями з усіма гравцями "Сіті", підтримуємо стосунки. Щодо футболістів "Арсенала", то, на жаль, Букайо Сака мені ще не передав стартовий склад Англії. Але я продовжуватиму максимально тиснути на нього, подивимося, чи вдасться його вмовити.

Крім того, я хочу передати подяку британцям від усіх українців за ту допомогу, яку вони надають Україні. Без Великої Британії Україні було б значно складніше. В Україні я хотів би подякувати ЗСУ, які захищають нас. І без нашої армії жодного футболу для нас би не було. Сподіваємось, що зробимо, щоб завтра українці могли усміхнутися. В Україні не залишилося нікого, кого не торкнулося це терористичне вторгнення", – сказав Зінченко.

Матч Англія – Україна відбудеться в неділю, 26 березня, в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом. Онлайн-трансляція гри доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, суперниками збірної України у відборі на Євро-2024 є Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

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