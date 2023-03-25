Подружжя, яке пам’ятає Другу світову, втратило житло і все майно у війні із Росією: бояться не дожити до компенсації

Наразі подружжю запропонували оселитися в модульному будинку за містом, але там далеко до лікарні, немає продуктових магазинів і головне – двохярусні ліжка, на які пенсіонери не залізти.

До двох виросла кількість жертв обстрілу житлових будинків в Запоріжжі. Минулої середи російські ракети влучили у дві багатоповерхівки міста, загалом постраждало 34 особи, одна людина померла, йдеться в ТСН.

Унаслідок атаки на Запоріжжя повністю вигоріла квартира подружжя Гаврилових. Люди мешкали в квартирі 37 років і тепер не впевнені, чи вистачить життя дочекатися компенсацій від держави.

Раїса Іванівна та Віталій Петрович з сумом дивляться на те, що залишилося від їхньої квартири. Поруч донька Юля, яка досі не може оговтатися від подій цієї середи. Батьки були вдома, коли у ці житлові будинки влучила російська ракета. Те, що вони вижили називає дивом. Як горить їхня квартира показали у всіх випусках новин.

Тепер до неї навіть піднятися нелегко, ліфт не працює. Все що було всередині перетворилося на попіл. Тут усе, що заробили за все життя. Нещодавно зробили ремонт, постелили дубовий паркет, на який витратили усі сімейні запаси, адже робили усе аби жити добре.

Раїса Іванівна та Віталій Петрович ще намагалися загасити пожежу самотужки – вилили три відра води і ледве втікли. Вогонь розповсюджувався швидко, бо головним багатством родини була велика бібліотека. Тепер пенсіонерам доводиться шукати собі одяг на волонтерських складах.

Це їхня не перша війна – Раїса петрівна народилася у 1944 – за місяць до її народження від авіаудару загинув її батько, Віталій Петрович на чотири роки старший - ще навіть пам'ятає Другу світову.

Наразі подружжю запропонували оселитися в модульному будинку за містом, але там далеко до лікарні, немає продуктових магазинів і головне – двохярусні ліжка, на які пенсіонери не залізти. Їм дали книжку-інструкцію, як і де оформлювати компенсацію і в кого просити по допомогу, але вони зітхають – сил на усю цю бюрократію немає.

У тому що вони зможуть дочекатися компенсації, Раїса Іванівна та Віталій Петрович не впевнені. Більше розраховують на підтримку небайдужих людей, хоча розуміють навряд чи є шанс назбирати бодай на маленьку однокімнатну квартиру без ремонту.

Це постраждали мої батькі, буду вдячна за будь яку допомогу . Вони встигли вибігти в чому були, без документів та банківських карток. Тому моя картка для допомоги 4149 4393 1557 7837, ті що у пості чоловіка. Опубліковано Julia Havrylova Середа, 22 березня 2023 р.

Наразі погорільці Гаврилови не мають відповіді на своє головне питання - на що далі чекати. Адже знають, історії інших запорожців, в будинки яких вже прилітали російські ракети і руйнували житло. Як вони стають заручниками бюрократії і навіть через пів року не можуть дочекатися бодай якоїсь компенсації.

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