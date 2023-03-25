Навіть готові поїхати за "коханим" на фронт: російські жінки масово шукають стосунків із військовими

Росіянки називають окупантів "справжніми чоловіками, які воюють за "родіну" та обіцяють дочекатися їх із фронту.

Російські жінки масово шукають стосунків із військовими та обіцяють дочекатися їх із фронту. Новий "дейтинг-тренд" вже розлетівся по соцмережах і набирає популярності.

Про це пише телеграм-канал Mash.

Жінки відправляють чоловікам-військовим свої фотографії, пишуть вимоги і навіть готові поїхати до зони служби коханого. Працює цей "мілітарі-тіндер" у багатьох соціальних мережах.

Все стандартно: росіянка готує анкету або просто відправляє селфі. Потім просить запити щодо звання та віку військового і навіть його натальних карт. І пише, наскільки серйозних стосунків хоче.

"Потім уже чоловіки у погонах відправляють свої найкращі кадри. Сподобалися один одному — йдуть у особисті повідомлення чи коментарі. А там дуже часто розсип компліментів на кшталт "всі справжні чоловіки на фронті". І обіцянок дочекатися, звісно, теж багато. А найщасливіші звітують спільними фотками і вже чекають на весілля", - йдеться у пабліку.

Фото: скрин

Фото: скрин

Фото: скрин

Нагадаємо, на початку лютого вдовам вбитих колабарантів з окупованого Донбасу так звані "волонтери" роздали намародерені шуби. Своєю чергою, вдови були щасливі такому обміну – шубу за чоловіка, і щиросердно дякували за "неочікуваний подарунок". Та, як з'ясувалося, після знімань у вдів шуби забрали.

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