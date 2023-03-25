Вона ще ого-го: 69-річна Крісті Брінклі у червоному бікіні похизувалася стрункою фігурою

Здається, що краса і молодість зірки журналу Sports Illustrated Крісті Брінклі непідвладні часу. Модель у свої 69 може похизуватися гарним підтягнутим тілом і обличчям із пружною гладкою шкірою без зморшок.

Переконатися у цьому можна, поглянувши на нові світлини Крісті з відпочинку. Модель провела відпустку біля моря.

Крісті Брінклі/Instagram

На знімках Брінклі постала у червоному бікіні, яке чудово сиділо на її стрункій фігурі. Зверху вона одягла червоний жакет із вишивкою і доповнила лук солом'яним крислатим капелюхом.

Крісті Брінклі/Instagram

На інших фото Крісті приміряла свій вінтажний синій купальник із 80-років. Про це вона зізналася у підписі до знімку. Пляжний лук вона доповнила капелюхом і ляпанцями. Позувала зірка з велосипедом.

Крісті Брінклі/Instagram

У цьому купальнику, який на неї добре сів, модель має неймовірний вигляд – вона перебуває у чудовій фізичній формі. І, судячи з допису, підтримувати свою молодість і форму їй допомагає радість і розваги.

Крісті Брінклі/Instagram

"Мій купальний костюм із 80-х, і миттєво може пройти десятиліття, і я вже зустрічатиму 80 … тому що час летить, коли ви веселитесь, а я "дуже" розважаюсь. Прекрасний час!

Я бачу з деяких коментарів, що те, як я сформулювала свій допис, збило людей з пантелику щодо мого віку. 2 лютого мені виповнилося 69 років, і буквально вчора я святкував свою Велику П'ятірку! Отже, я намагалася підкреслити тут, у гумористичній формі, важливу думку про те, як важливо знаходити час для розваг! Радість корисна для вашого здоров'я, вашого серця та вашої душі, тож плануйте її, стискайте її, хапайтеся за неї при кожній нагоді, створюйте її! Незалежно від вашого віку… Ви будете щасливі, що це зробили!" – написала Крісті.

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