Окупанти хочуть мобілізувати всіх чоловіків Луганщини - Маляр

Російські загарбники мають намір мобілізувати на війну проти України все чоловіче населення в окупованій Луганській області. Також окупанти обіцяють всім охочим передавати примусово відчужене житло громадян України.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона повідомила, що у Щасті, Новопскові, Старобільську, Новоайдарі та Нижньотеплому Луганської області загарбники оголосили черговий етап масштабної військової підготовки з проведенням у весняно-літній період мобілізаційних навчань.

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Для участі у цих мобілізаційних заходах російські загарбники хочуть призвати всіх місцевих чоловіків, особливо тих, хто отримав російське громадянство.

Для мотивування агресори пообіцяли новобранцям російських окупаційних військ передавати примусово відчужене житло громадян України, які вимушено залишили тимчасово окуповану територію.

"У свою чергу, чоловіки, усвідомлюючи перспективу потрапити на фронт після проходження військової підготовки, звільняються з роботи та змінюють місце проживання", – написала заступниця міністра.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України проводять успішні контратаки біля Бахмута Донецької області. Втім, загроза оточення міста із півночі та півдня все ще залишається.

Крім того, ми раніше інформували, що у Сполучених Штатах Америки вважають, що російські війська зможуть спробувати розпочати новий наступ в Україні вже у найближчі тижні. Окупанти, ймовірно, можуть здійснювати атаки за кількома напрямками.

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