Білорусь сформувала спецпідрозділ "Беркут", який шукатиме по країні "диверсантів"

Білорусь сформувала у внутрішніх військах нові спецпідрозділи, які, зокрема, шукатимуть у країні "диверсантів".

Білорусь сформувала у внутрішніх військах "Беркут" та ще кілька нових спецпідрозділів.

Про це повідомив командувач внутрішніх військх МВС Білорусі Микола Карпенков, пише "СБ. Білорусь сьогодні".

За його словами, після формування загонів "Рись", "Смерч" та "Честь" у в/ч 3214 також комплектують підрозділ "Беркут".

"Закінчується його укомплектування, на контрактну службу сюди приходять військовослужбовці, які завершують цієї весни термінову військову службу в бригаді спецназу", - розповів Карпенков.

Першочерговим завданням "Беркуту" стане боротьба з "диверсійно-розвідувальними групами" та "незаконними збройними формуваннями". Таким чином, Білорусь прагне створити сили швидкого реагування зі складу спецпризначенців та діяти мобільними підрозділами.

"Ми створили у всіх наших бригадах та окремих батальйонах по всій країні три роти спеціального призначення та 12 взводів спецпризначення. Провели збори, бойове злагодження. Крім того, планується формування за рахунок перерозподілу наших ресурсів ще трьох підрозділів спеціального призначення - у Гомелі, Гродно та Бресті", - додав Карпенков.

Нагадаємо, українська розвідка повідомила, що військово-політичне командування Росії найближчим часом готове здійснити масштабну провокацію на кордоні України та Білорусі. У цьому може бути задіяний і головний російський пропагандист Соловйов.

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