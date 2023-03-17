Беларусь сформировала спецподразделение "Беркут", которое будет искать по стране "диверсантов"

Беларусь сформировала во внутренних войсках новые спецподразделения, которые, в частности, будут искать в стране "диверсантов".

Беларусь сформировала во внутренних войсках "Беркут" и еще несколько новых спецподразделений.

Об этом сообщил командующий внутренними войсками МВД Беларуси Николай Карпенков, пишет "СБ. Беларусь сегодня".

По его словам, после формирования отрядов "Рысь", "Смерч" и "Честь" в в/ч 3214 также комплектуют подразделение "Беркут".

"Заканчивается его укомплектование, на контрактную службу сюда приходят военнослужащие, которые завершают этой весной срочную военную службу в бригаде спецназа", - рассказал Карпенков.

Первоочередной задачей "Беркута" станет борьба с "диверсионно-разведывательными группами" и "незаконными вооруженными формированиями". Таким образом, Беларусь стремится создать силы быстрого реагирования из состава спецназовцев и действовать мобильными подразделениями.

"Мы создали во всех наших бригадах и отдельных батальонах по всей стране три роты специального назначения и 12 взводов спецназначения. Провели сборы, боевое слаживание. Кроме того, планируется формирование за счет перераспределения наших ресурсов еще трех подразделений специального назначения - в Гомеле, Гродно и Бресте", - добавил Карпенков.

Напомним, украинская разведка сообщила, что военно-политическое командование России в ближайшее время готово совершить масштабную провокацию на границе Украины и Беларуси. В этом может быть задействован и главный российский пропагандист Соловьев.

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