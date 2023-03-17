LAUD о своем экс-продюсере Тарнапольском: "Он уехал за границу и бросил меня"

Украинский певец Влад Каращук, известный под псевдонимом LAUD, раскрыл подробности разрыва сотрудничества со своим экс-продюсером Игорем Тарнапольским.

В частности, исполнитель поделился, что последний год почти не выпускал новых треков, поскольку у него были связаны руки из-за контракта с Тарнапольским. Об этом он рассказал в интервью YouTube-проекту "Gloster FM".

Также LAUD поделился, что бывший продюсер бросил его во время полномасштабной войны и уехал за границу в Польшу:

"Последний год, полтора не было новых релизов, потому что… Во-первых, в начале войны я разошелся с продюсером. Он уехал за границу и бросил меня. Не было никакой поддержки от него и помощи. Я не знал, какие у него планы. Он просто через 1,5-2 недели позвонил, сказал что он за границей, в Польше. И он возвращаться не собирается. Ясно, там семья, жена, ребенок. Но никакой помощи от него не было. Он говорил мне: "Давай, пиши новые треки, присылай, будем что-нибудь релизить. Или, может, и не будем. Береги себя". И все", — рассказал LAUD.

Игорь Тарнапольский / Фото: instagram.com/igor.tarnopolskyy

В конце августа 2022 года певец объявил, что разорвал рабочие отношения с продюсером Игорем Тарнапольским. Впрочем, их до сих пор связывает рабочий контракт:

"У нас контракт был подписан, он и сейчас есть, на самом деле. Мы просто сейчас работаем над тем, чтобы юридически эту ситуацию закрыть. До сих пор не закрыт этот вопрос и именно поэтому у меня не было возможности выпускать новые релизы весь прошлый год. У меня был такой, более условный запрет на выпуск новых релизов. А просто в контракте есть такой момент, что артист не может без продюсера выпускать новые треки", — объяснил Влад и добавил, что ждет, пока эта ситуация с контрактом выяснится.

LAUD / Фото: instagram.com/laud_vk

Напомним, что более полугода назад LAUD поделился, что прекратил рабочие отношения с продюсером Игорем Тарнопольским. По словам артиста, он чувствовал общую недоработку команды над продвижением его проекта.

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