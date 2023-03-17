Зеленский поблагодарил Словакию за истребители МиГ-29

Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил Словакию за решение о передаче Вооруженным силам истребителей МиГ-29, принятое 17 марта.

Сообщение президента появилось в его телеграмм-канале.

Зеленский также отметил, что во время разговора по телефону пригласил словацкого премьер-министра Эдуарда Гегера в Киев. Президент добавил, что ценит личную роль Хагера в поддержке Украины. Зеленский также отметил: будет рад продолжить диалог в украинской столице.

"Наши брюссельские договоренности работают! В телефонном разговоре поблагодарил премьер-министра Словакии Эдуарда Гегера за мощный пакет воздушного и противовоздушного оружия, в том числе за самолеты МиГ", — написал он.

Передача Украине самолетов МиГ-29

Кабинет министров Словакии 17 марта решил передать Украине 13 истребителей МиГ-29. Начальник словацкого Генштаба Даниэль Змеко сказал, что передача самолетов не будет угрожать обороне соседней страны, поскольку словацкая армия эти самолеты не использует.

между тем спикер российского диктатора Дмитрий Песков устроил истерику через МиГ-29. Он пригрозил украинцам "еще большими бедами". В Москве заявили, что якобы "это говорит о том, что страны НАТО "вовлечены в войну России против Украины".

В Польше на днях сообщили, что готовы передать Украине истребители. Первые 4 из обещанных Польшей 10 истребителей МиГ-29 прибудут в Украину в ближайшие дни, говорит польский президент Анджей Дуда.

Читайте также:

Польша и Словакия передадут Украине истребители МиГ-29