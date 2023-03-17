На Черниговщине трактор подорвался на противотанковой мини: ранен водитель

Водитель трактора съехал на обочину и наехал на мину.

В Черниговской области трактор подорвался на противотанковой мине. Водитель получил ранения.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области.

Взрыв произошел около 11 часов в Иванковской громаде. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и сотрудники ГСЧС. По предварительной информации, водитель трактора съехал на обочину и наехал на противотанковую мину.

Полиция под процессуальным руководством прокуратуры открыла уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Фото: Поліція Чернігівської області

Фото: Поліція Чернігівської області

Фото: Поліція Чернігівської області

Фото: Facebook/Оперативное командование "Север"

Напомним, в Киевской области 47-летний тракторист подорвался на противотанковой мини. Мужчина работал на территории, где шли бои с российскими оккупантами.

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