На Черниговщине трактор подорвался на противотанковой мини: ранен водитель

Водитель трактора съехал на обочину и наехал на мину.
В Черниговской области трактор подорвался на противотанковой мине. Водитель получил ранения.
Об этом сообщили в полиции Черниговской области.
Взрыв произошел около 11 часов в Иванковской громаде. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и сотрудники ГСЧС. По предварительной информации, водитель трактора съехал на обочину и наехал на противотанковую мину.
Полиция под процессуальным руководством прокуратуры открыла уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.
Напомним, в Киевской области 47-летний тракторист подорвался на противотанковой мини. Мужчина работал на территории, где шли бои с российскими оккупантами.
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