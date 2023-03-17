Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Чернігівщині трактор підірвався на протитанковій міні: поранений водій

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
581
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Чернігівщині трактор підірвався на протитанковій міні: поранений водій

Фото: Facebook/Оперативне командування "Північ"

Водій трактора з’їхав на узбіччя та наїхав на міну.

У Чернігівській області трактор підірвався на протитанковій міні. Водій отримав поранення.

Про це повідомили в поліції Чернігівської області.

Вибух стався близько 11-ї години в Іванківській громаді. На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та співробітники ДСНС. За попередньою інформацією, водій трактора з’їхав на узбіччя та наїхав на протитанкову міну

Поліція під процесуальним керівництвом прокуратури відкрила кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни. 

© Поліція Чернігівської області
Фото: Поліція Чернігівської області
© Поліція Чернігівської області
Фото: Поліція Чернігівської області
© Поліція Чернігівської області
Фото: Поліція Чернігівської області
© Facebook/Оперативне командування
Фото: Facebook/Оперативне командування "Північ"

Нагадаємо, на Київщині 47-річний тракторист підірвався на протитанковій міні. Чоловік працював на території, де точилися бої з російськими окупантами.

Слава Україні: історія виникнення гасла, яке сьогодні знає кожен у світі

Слава Україні: історія виникнення гасла, яке сьогодні знає кожен у світі

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
581
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація