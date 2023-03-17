На Чернігівщині трактор підірвався на протитанковій міні: поранений водій

Водій трактора з’їхав на узбіччя та наїхав на міну.

У Чернігівській області трактор підірвався на протитанковій міні. Водій отримав поранення.

Про це повідомили в поліції Чернігівської області.

Вибух стався близько 11-ї години в Іванківській громаді. На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та співробітники ДСНС. За попередньою інформацією, водій трактора з’їхав на узбіччя та наїхав на протитанкову міну.

Поліція під процесуальним керівництвом прокуратури відкрила кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни.

Фото: Поліція Чернігівської області

Фото: Поліція Чернігівської області

Фото: Поліція Чернігівської області

Фото: Facebook/Оперативне командування "Північ"

Нагадаємо, на Київщині 47-річний тракторист підірвався на протитанковій міні. Чоловік працював на території, де точилися бої з російськими окупантами.

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