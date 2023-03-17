Зеленський подякував Словаччині за винищувачі МіГ-29

Український лідер Володимир Зеленський подякував Словаччині за рішення про передавання Збройним силам винищувачів МіГ-29, яке було ухвалене 17 березня.

Повідомлення президента з'явилося у його Телеграм-каналі.

Зеленський також зауважив, що під час розмови телефоном запросив словацького прем'єр-міністра Едуарда Геґера до Києва. Президент додав, що цінує особисту роль Геґера у підтримці України. Зеленський також наголсив: буде радий продовжити діалог в українській столиці.

"Наші брюссельські домовленості працюють! У телефонній розмові подякував прем’єр-міністру Словаччини Едуарду Геґеру за потужний пакет повітряної та протиповітряної зброї, зокрема за літаки МіГ", - написав він.

Передавання Україні літаків МіГ-29

Кабінет міністрів Словаччини 17 березня вирішив передати Україні 13 винищувачів МіГ-29. Начальник словацького Генштабу Даніель Змеко сказав, що передавання літаків жодним чином не загрожуватиме обороні сусідньої країни, оскільки словацька армія ці літаки не використовує.

тим часом речник російського диктатора Дмитро Пєсков влаштував істерику через МіГ-29. Він пригрозив українцям "ще більшими бідами". У Москві заявили, що нібито "це свідчить про те, що країни НАТО "втягнуті у війну Росії проти України".

У Польщі днями повідомили, що також готові передати Україні винищувачі. Перші 4 з обіцяних Польщею 10 винищувачів МіГ-29 прибудуть до України найближчими днями, каже польський президент Анджей Дуда.

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