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Чи почнеться контрнаступ ЗСУ без західних літаків: відповідь Резнікова

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Чи почнеться контрнаступ ЗСУ без західних літаків: відповідь Резнікова

Фото: Associated Press

Резніков переконаний, що Україні потрібні сучасні винищувачі.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що контрнаступ ЗСУ може початись без західних літаків, проте їхня наявність могла б посилити нашу систему ППО. 

Про це він сказав 14 березня під час брифінгу в Одесі. 

Резніков наголосив, що відсутність сучасних винищувачів не вплине на плани військових провести контрнаступ, проте він переконаний, що їхня наявність допоможе зберегти якомога більше життів.

Міністр оборони вважає, що передумовами успішного наступу є: коли ворог переходить до оборони, знищення логістичних шляхів окупантів, припинення домінування росіян у повітрі. Для цього Україні справді потрібна сучасна авіація. 

"Авіаційна платформа потрібна нам як посилення нашої протиповітряної оборони. Недостатньо систем Patriot, NASAMS, Crotale, і так далі. Тому в першу чергу ми боремось на дипломатичному фронті переконуючи партнерів, що потрібно прийняти рішення про основний бойовий літак як елемент захисту в першу чергу", - пояснив Олексій Резніков.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Україна найближчим часом може отримати літаки МіГ-29.

Також Фінляндія розгляне можливість надання Україні своїх винищувачів Hornet

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Дата публікації
Перегляди
2313
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