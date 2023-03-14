У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав сильний вибух: що відомо

Причини інциденту невідомі.
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області у вівторок, 14 березня, пролунав сильний вибух.
Про це повідомили мер Мелітополя Іван Федоров та видання "РІА-Мелітополь".
Міський голова окупованого міста зазначив, що сильний вибух чули в усіх районах Мелітополя. Наразі невідомо, що саме сталось у захопленому росіянами населеному пункті.
"Щойно гучний тривалий вибух у тимчасово окупованому Мелітополі, який чуло все місто. Уточнюємо інформацію", - написав Федоров.
Згодом мер Мелітополя повідомив, що вибух пролунав у центрі міста та опублікував фото, на якому видно чорний дим.
За даними видання "РІА-Мелітополь", у місті вибухнув автомобіль. Наразі офіційно невідомо, що сталось.
Російські пропагандисти підтвердили інформацію про вибух у місті, проте не надали подробиць.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області 11 березня пролунали понад 10 гучних вибухів.
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