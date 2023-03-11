У Мелітополі знову неспокійно – пролунали понад 10 вибухів

Місцеві мешканці повідомляють про вибухи у Мелітополі.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області 11 березня пролунали понад 10 гучних вибухів.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Мелітополь гучно. Жителі повідомляють про понад 10 гучних вибухів у північній частині міста", - йдеться у дописі.

Що відбулось у місті, наразі невідомо, інформація уточнюється.

Нагадаємо, 5 березня в Мелітополі прозвучало два потужних вибухи на військових базах окупантів. За попередньою інформацією, загинули сотні ворожих солдатів.

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