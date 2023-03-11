В Мелитополе снова неспокойно – раздались более 10 взрывов

Местные жители сообщают о взрывах в Мелитополе.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 11 марта прогремели более 10 громких взрывов.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Мелитополь громко. Жители сообщают о более чем 10 громких взрывах в северной части города", — говорится в сообщении.

Что именно произошло в городе, пока неизвестно, информация уточняется.

Напомним, 5 марта в Мелитополе прозвучало два мощных взрыва на военных базах оккупантов. По предварительной информации, погибли сотни вражеских солдат.

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