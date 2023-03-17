В Беларуси к 12 годам приговорены руководители оппозиционного сайта "Tut.by"

В частности, Золотову и Чекину признали виновными в деле "уклонения от уплаты налогов".

В Беларуси приговорены руководители главного оппозиционного сайта "Tut.by". Марина Золотова и Людмила Чекина получили 12 лет лишения свободы.

Городской суд Минска объявил приговор, сообщает Белта.

Дело было возбуждено в отношении компании ООО "Тут бай медиа", которая с 2000-го выпускала самое независимое издание Беларуси — сайт Tut.by.

Золотова и Чекина признаны виновными в деле "уклонения от уплаты налогов", а также "разжигания вражды" и "призывов" к действиям, направленным против нацбезопасности Беларуси.

Кроме Золотовой и Чекиной фигурантами дела стали редактор отдела экономики и политики Ольга Лойко, корреспондент Елена Толкачева и юрисконсульт Екатерина Ткаченко. Их отпустили из СИЗО под личную поруку.

Напомним, в Беларуси к 10 годам тюрьмы приговорили лауреата Нобелевской премии мира 2022 года Алеся Беляцкого. Суд заявил, что он виновен в "контрабанде" и "финансировании протестов". В частности, правозащитника обвинили в финансировании действий, нарушающих общественный порядок.

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