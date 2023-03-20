Україна 26 березня перейде на літній час

Перехід на літній час щороку відбувається в останню неділю березня. Цього року українці переведуть стрілки годинника на годину вперед у ніч проти 26 березня.

Перехід на зимовий та літній час досі відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року. Щорічно в останню неділю березня о 3 годині стрілка годинника переводиться на 1 годину вперед, а в останню неділю жовтня о 4 годині - на 1 годину назад.

Аналогічні зміни щорічно відбуваються і в Європейському союзі згідно з директивою 2000/84/ЄС Європейського парламенту та Ради від 19 січня 2001 року про перехід на літній час.

На сьогоднішній день у восьми країн співтовариства час синхронізовано з українським. У ніч на неділю годинник на пояс "Грінвіч +3" перевели Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Болгарія, Греція і Кіпр. Очікується, що після скасування переведення більшість з них залишиться в літньому поясі на постійній основі.

Першою країною в Європі, яка використовувала ідею літнього часу з метою збереження вугілля під час війни, стала Німеччина (від 1916 року) та її союзники в Першій світовій війні. Після цього подібні рішення в різний час були ухвалені в багатьох країнах світу.

Новини тижня: чому деякі українці не хочуть переходити на літній час

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