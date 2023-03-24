Пассажир самолета заменил пилота, которому стало плохо

Пилоту американской авиакомпании Southwest Airlines во время полета понадобилась неотложная медицинская помощь — его заменил пассажир рейса, который был пилотом другой авиакомпании.

Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел на рейсе из Лас-Вегаса в Колумбус (штат Огайо). Пассажир вмешался, чтобы помочь летному экипажу после того, как одному из очередных пилотов понадобилась неотложная медицинская помощь.

"Дипломированный пилот находившейся на борту другой авиакомпании вошел в кабину экипажа и помог с радиосвязью, тогда как другой наш пилот управлял самолетом. Мы очень ценим их поддержку и помощь", — сказал представитель авиакомпании Крис Перри.

После безопасного возвращения в Лас-Вегас на борт поднялась резервная команда, и самолет отправился по маршруту, как и планировалось. Федеральное авиационное управление проведет расследование инцидента.

Напомним, индийская авиакомпания SpiceJet приостановила полет двух своих пилотов после того, как они устроили перекус в кабине.

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