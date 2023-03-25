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Кілька українських областей охопила повітряна тривога

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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1061
Час на прочитання
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Кілька українських областей охопила повітряна тривога

Кілька областей "почервоніли" через повітряну тривогу.

У кількох областях України після опівночі 25 березня 2023 року пролунала повітряна тривога.

Зокрема, вона лунає у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській та автономній республіці Крим. 

Слідкуйте за повідомленнями місцевої влади. 

Повітряну тривогу оголосили через загрозу застосування наземних пускових комплексів ОТРК/ЗРК на Сході, зокрема, ЗРК С-300 (до 100 км по наземним цілям від точки запуску) та ОТРК «Іскандер» (до 500 км від точки запуску).

Не нехтуйте власною безпекою - перейдіть до укриття! 

Проте, на щастя, повітряна тривога тривала недовго і був оголошений відбій у трьох областях: Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській. 

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Перегляди
1061
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