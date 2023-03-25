Кілька українських областей охопила повітряна тривога

Кілька областей "почервоніли" через повітряну тривогу.
У кількох областях України після опівночі 25 березня 2023 року пролунала повітряна тривога.
Зокрема, вона лунає у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській та автономній республіці Крим.
Слідкуйте за повідомленнями місцевої влади.
Повітряну тривогу оголосили через загрозу застосування наземних пускових комплексів ОТРК/ЗРК на Сході, зокрема, ЗРК С-300 (до 100 км по наземним цілям від точки запуску) та ОТРК «Іскандер» (до 500 км від точки запуску).
Не нехтуйте власною безпекою - перейдіть до укриття!
Проте, на щастя, повітряна тривога тривала недовго і був оголошений відбій у трьох областях: Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській.
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