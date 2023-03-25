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Гороскоп на 25 марта 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
134
Время на прочтение
3 мин
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Гороскоп на 25 марта 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Фото: ТСН.ua

Карты Таро позволяют больше узнать мир.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 25 марта 2023 г. рассказывает, что Ракам стоит продемонстрировать силу, а перед Весами открывается целый мир.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 25 марта 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Паж пентаклей"

Попытайтесь начать что-то новое. Просмотрите финансовые планы со второй половинкой. Начните новый проект на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Девятка кубков"

Вы успешно развиваетесь. Пора отдохнуть с любимым или любимой. А на работе возьмите отгул.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Колесница"

Все меняется. В отношениях не исключены изменения. Выберите новый путь в рабочих вопросах.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Сила"

Продемонстрируйте силу. В любви покажите характер. А в решении рабочих вопросов покажите свою сноровку.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Изменения – только к лучшему. В отношениях используйте изменения, чтобы улучшить отношения. В работе не сопротивляйтесь изменениям.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Королева жезлов"

Продемонстрируйте азарт. В любовь следует добавить страсти. Действуйте более активно на работе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Двойка жезлов"

Целый мир открывается перед вами. Смело действуйте в отношениях. Добавьте новую искры в рабочие моменты.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не стоит думать, что проблемы есть только у вас. В отношениях найдите причину ваших проблем. Добавьте жару в движении по карьерной лестнице.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Пятерка кубков"

Выбирайте один вариант. В отношениях не гонитесь за всем и сразу. А на работе нужно что-то менять, потому что вас не дооценивают.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, что нужно делать, но всячески избегаете этого. Смело действуйте в отношениях, хотя может быть больно. Научитесь доверять коллегам на работе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Влюбленные"

Стройте мосты. В отношениях следует не только спать вместе, но и дружить. На работе все складывается лучше.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях решите, что вы наконец-то хотите. Добавьте эмоций в решении рабочих вопросов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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Просмотры
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