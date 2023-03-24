Астрологический прогноз на 24 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: идет борьба добра со злом, поэтому велика вероятность конфликтов, которые могут привести к самым неожиданным последствиям. Не стоит принимать важных решений – о них впоследствии придется пожалеть. Бизнес-проекты, начатые в этот день, очень быстро дадут первые "плоды".
Символ дня: Древо познания.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: малахитовый, изумрудный.
Счастливые камни дня: зеленый нефрит, сардоникс, агат, амазонит.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: категорически запрещены любые хирургические операции. Болезнь, возникшую в этот день, нужно лечить сразу и радикальным образом, в противном случае она молниеносно может перейти в хроническую стадию.
Питание дня: необходимо отказаться от мясных продуктов и калорийной пищи.
Стрижка дня: манипуляции с волосами негативно скажутся на внешнем виде и состоянии здоровья.
Дачные работы дня: можно выполнять любые работы в саду.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу, проводить отвороты и делать талисманы и обереги, а также гадать на любовь.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но сбываются нескоро – иногда даже через два-три года.
Табу дня: нельзя вредить растениям: даже покупать срезанные цветы нежелательно.
Афоризм дня: "Информация – мать интуиции" (американский промышленник Пол Гетти).
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