Астрологический прогноз на 24 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: идет борьба добра со злом, поэтому велика вероятность конфликтов, которые могут привести к самым неожиданным последствиям. Не стоит принимать важных решений – о них впоследствии придется пожалеть. Бизнес-проекты, начатые в этот день, очень быстро дадут первые "плоды".

Символ дня: Древо познания.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: малахитовый, изумрудный.

Счастливые камни дня: зеленый нефрит, сардоникс, агат, амазонит.

За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: категорически запрещены любые хирургические операции. Болезнь, возникшую в этот день, нужно лечить сразу и радикальным образом, в противном случае она молниеносно может перейти в хроническую стадию.

Питание дня: необходимо отказаться от мясных продуктов и калорийной пищи.

Стрижка дня: манипуляции с волосами негативно скажутся на внешнем виде и состоянии здоровья.

Дачные работы дня: можно выполнять любые работы в саду.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, проводить отвороты и делать талисманы и обереги, а также гадать на любовь.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но сбываются нескоро – иногда даже через два-три года.

Табу дня: нельзя вредить растениям: даже покупать срезанные цветы нежелательно.

Афоризм дня: "Информация – мать интуиции" (американский промышленник Пол Гетти).

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