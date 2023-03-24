Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 24 марта

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
62
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 24 марта

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: идет борьба добра со злом, поэтому велика вероятность конфликтов, которые могут привести к самым неожиданным последствиям. Не стоит принимать важных решений – о них впоследствии придется пожалеть. Бизнес-проекты, начатые в этот день, очень быстро дадут первые "плоды". 

Символ дня: Древо познания. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: малахитовый, изумрудный. 

Счастливые камни дня: зеленый нефрит, сардоникс, агат, амазонит. 

За какую часть тела отвечает: гортань. 

Болезни дня: категорически запрещены любые хирургические операции. Болезнь, возникшую в этот день, нужно лечить сразу и радикальным образом, в противном случае она молниеносно может перейти в хроническую стадию. 

Питание дня: необходимо отказаться от мясных продуктов и калорийной пищи. 

Стрижка дня: манипуляции с волосами негативно скажутся на внешнем виде и состоянии здоровья. 

Дачные работы дня: можно выполнять любые работы в саду. 

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, проводить отвороты и делать талисманы и обереги, а также гадать на любовь. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но сбываются нескоро – иногда даже через два-три года.

Табу дня: нельзя вредить растениям: даже покупать срезанные цветы нежелательно. 

Афоризм дня: "Информация – мать интуиции" (американский промышленник Пол Гетти). 

Читайте также:

Сезон рыбалки открыт: как изменились правила вылова рыбы

Сезон рыбалки открыт: как изменились правила вылова рыбы

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
62
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация