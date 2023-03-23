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24 марта — какой церковный праздник в православном календаре

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
80
Время на прочтение
2 мин
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24 марта — какой церковный праздник в православном календаре

Церковный праздник 24 марта / Фото: Pexels

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 24 марта, в православном календаре день памяти святителя Софрония Иерусалимского. Родился будущий епископ Иерусалима в Дамаске (Византийская империя) в 560 году. Он долгое время посещал монастыри, где знакомился с разными отшельниками. Именно так Софроний стал дружить с Иваном Мосхом, ставшим его наставником и побратимом.

Мужчины вместе отправились в Сирию и Малую Азию. А также в 580 году постриглись в монахи в Египте. В 634 году Софроний стал египетским епископом. Он сразу созвал других епископов на Синод, где осудил ложь монолитов. Умер в Александрии (Египет) в 638 году.

Приметы 24 марта

Народные приметы 24 марта / © Pexels
Народные приметы 24 марта / Фото: Pexels
  • Быстро и низко летят журавли — ждите непогоду.
  • Ранние ласточки означают, что этот год будет счастливым.
  • Ночью и утром иней, на следующий день не будет дождя.
  • Прилетели утки и грачи, уже будет тепло.

Что завтра нельзя делать

Лучше в этот день избегать любых хирургических вмешательств. Поэтому следует перенести не только операции, но и пломбирование зубов. Результат может быть неудачным. Не завидуйте никому, иначе это может возвратиться к вам бумерангом.

Что можно делать завтра

В народе говорили, что в этот день начинала ковать первая кукушка. Если услышите ее пение, нужно подзвенеть мелочью в кармане, чтобы водились деньги.

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Дата публикации
Просмотры
80
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