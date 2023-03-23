24 березня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 24 березня, в православному календарі день пам’яті святителя Софронія Єрусалимського. Народився майбутній єпископ Єрусалиму у Дамаску (Візантійська імперія) 560 року. Він довгий час відвідував монастирі, де знайомився з різними пустельниками. Саме так Софроній почав дружити із Іваном Мосхом, який став його наставником та побратимом.
Чоловіки разом відправилися до Сирії та Малої Азії. А також 580 року постриглися в ченці у Єгипті. 634 року Софроній став єгипетським єпископом. Він відразу скликав інших єпископів на Синод, де осудив єресь монолітів. Помер у Олександрії (Єгипет) 638 року.
Прикмети 24 березня
- Швидко та низько летять журавлі — чекайте на негоду.
- Ранні ластівки означають, що буде щасливим цей рік.
- Вночі і вранці іній, наступного дня не буде дощу.
- Прилетіли качки і граки, вже буде тепло.
Що завтра не можна робити
Краще цього дня уникати будь-яких хірургічних втручань. Тому варто перенести не лише операції, але й пломбування зубів. Результат може бути невдалим. Не заздріть нікому, інакше це може повернутися до вас бумерангом.
Що можна робити завтра
В народі казали, що цього дня починала кувати перша зозуля. Якщо почуєте її спів, потрібно подзвеніти дріб'язком в кишені, щоб водилися гроші.
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