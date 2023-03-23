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24 березня — яке церковне свято в православному календарі

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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24 березня — яке церковне свято в православному календарі

Церковне свято 24 березня / Фото: Pexels

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 24 березня, в православному календарі день пам’яті святителя Софронія Єрусалимського. Народився майбутній єпископ Єрусалиму у Дамаску (Візантійська імперія) 560 року. Він довгий час відвідував монастирі, де знайомився з різними пустельниками. Саме так Софроній почав дружити із Іваном Мосхом, який став його наставником та побратимом.

Чоловіки разом відправилися до Сирії та Малої Азії. А також 580 року постриглися в ченці у Єгипті. 634 року Софроній став єгипетським єпископом. Він відразу скликав інших єпископів на Синод, де осудив єресь монолітів. Помер у Олександрії (Єгипет) 638 року.

Прикмети 24 березня

Народні прикмети 24 березня / © Pexels
Народні прикмети 24 березня / Фото: Pexels
  • Швидко та низько летять журавлі — чекайте на негоду.
  • Ранні ластівки означають, що буде щасливим цей рік.
  • Вночі і вранці іній, наступного дня не буде дощу.
  • Прилетіли качки і граки, вже буде тепло.

Що завтра не можна робити

Краще цього дня уникати будь-яких хірургічних втручань. Тому варто перенести не лише операції, але й пломбування зубів. Результат може бути невдалим. Не заздріть нікому, інакше це може повернутися до вас бумерангом.

Що можна робити завтра

В народі казали, що цього дня починала кувати перша зозуля. Якщо почуєте її спів, потрібно подзвеніти дріб'язком в кишені, щоб водилися гроші.

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Перегляди
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