Астрологічний прогноз на 24 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: йде боротьба добра зі злом, тому велика ймовірність конфліктів, які можуть призвести до найнесподіваніших наслідків. Не варто ухвалювати важливих рішень – про них згодом доведеться пошкодувати. Бізнес-проєкти, розпочаті цього дня, дуже швидко дадуть перші "плоди".

Символ дня: Дерево пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: смарагдовий, малахітовий.

Щасливе каміння дня: зелений нефрит, сардонікс, агат, амазоніт.

За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: категорично заборонені будь-які хірургічні операції. Хворобу, що виникла цього дня, потрібно лікувати одразу і радикальним чином, інакше вона блискавично може перейти у хронічну стадію.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м'ясних продуктів та калорійної їжі.

Стрижка дня: маніпуляції з волоссям негативно позначаться на зовнішньому вигляді та стані здоров'я.

Дачні роботи: можна виконувати будь-які роботи в саду.

Магія та містика дня: можна знімати пороблення, проводити відвороти та робити талісмани та обереги, а також ворожити на кохання.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, але збуваються нескоро – іноді навіть за два-три роки.

Табу дня: не можна шкодити рослинам: навіть купувати квіти зрізані небажано.

Афоризм дня: "Інформація – мати інтуїції" (американський промисловець Пол Гетті).

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