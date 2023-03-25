Астрологический прогноз на 25 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: успех будет сопутствовать тем, кто не ленится и активно действует. Можно составлять долговременные планы и приступать к их реализации. Могут вернуть долг, на который вы давно махнули рукой.
Символ дня: единорог.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: голубой, лазоревый.
Счастливые камни дня: розовый халцедон, мрамор, бирюза.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: нельзя игнорировать болезни, начавшиеся в этот день: они могут иметь крайне неприятные последствия.
Питание дня: особое внимание нужно уделить питанию – самочувствие будет зависеть от него напрямую, так что не стоит переедать, а также лучше отказаться от продуктов, связанных с брожением – бочковых огурцов и помидоров, квашеной капусты и кваса.
Стрижка дня: астрологи считают нынешний день идеальным для стрижки.
Дачные работы дня: можно прореживать всходы, обрезать плодовые деревья и рыхлить почву.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и читать заговоры на привлечение любви и удачу в делах.
Сны дня: сны нынешней ночи хоть и не являются вечными, несут нужную информацию, причем его символы необходимо трактовать не иносказательно, а напрямую: так, дорога, увиденная в них, является дорогой, а свадьба – свадьбой.
Табу дня: нельзя обсуждать и осуждать других людей – негатив тут же обернется бумерангом.
Афоризм дня: "Воображение важнее, чем знание. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию" (Альберт Эйнштейн).
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