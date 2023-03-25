Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 25 марта

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
111
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 25 марта

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: успех будет сопутствовать тем, кто не ленится и активно действует. Можно составлять долговременные планы и приступать к их реализации. Могут вернуть долг, на который вы давно махнули рукой. 

Символ дня: единорог. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: голубой, лазоревый. 

Счастливые камни дня: розовый халцедон, мрамор, бирюза.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: нельзя игнорировать болезни, начавшиеся в этот день: они могут иметь крайне неприятные последствия. 

Питание дня: особое внимание нужно уделить питанию – самочувствие будет зависеть от него напрямую, так что не стоит переедать, а также лучше отказаться от продуктов, связанных с брожением – бочковых огурцов и помидоров, квашеной капусты и кваса. 

Стрижка дня: астрологи считают нынешний день идеальным для стрижки. 

Дачные работы дня: можно прореживать всходы, обрезать плодовые деревья и рыхлить почву. 

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и читать заговоры на привлечение любви и удачу в делах.

Сны дня: сны нынешней ночи хоть и не являются вечными, несут нужную информацию, причем его символы необходимо трактовать не иносказательно, а напрямую: так, дорога, увиденная в них, является дорогой, а свадьба – свадьбой. 

Табу дня: нельзя обсуждать и осуждать других людей – негатив тут же обернется бумерангом. 

Афоризм дня: "Воображение важнее, чем знание. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию" (Альберт Эйнштейн). 

Читайте также:

Верните мой 2005: любимый хит "Старі фотографії", сериал "Леся+Рома", "Евровидение" в Киеве

Верните мой 2005: любимый хит "Старі фотографії", сериал "Леся+Рома", "Евровидение" в Киеве

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
111
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация