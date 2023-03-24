25 марта — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 25 марта, в православном календаре день памяти преподобного Феофана Исповедника. Родился он в Константинополе и принадлежал к знатному роду, ведь его отец был префектом Эгейских островов. Осиротел в раннем возрасте, поэтому обучением юноши занялся византийский император Константин V Копроним.

Вскоре после женитьбы Феофан стал монахом, ведь с женой они жили в чистом браке. Сначала он основал монастырь у Кизикуса, но вообще за свою жизнь построил три монастыря, в одном из которых был игуменом. 787 принял участие во Втором Никейском Соборе, во время которого выступал за иконопоклонение.

Написал свое известное произведение "Хронологию", в котором описывал произошедшие события. Во времена правления императора Льва вступило в силу иконоборчество. Феофан отказался быть единомышленником правителя, за что его наказали пыткой и заключением на два года. Затем Феофана сослали на остров Самофракия. Там он и умер в 817 году.

Приметы 25 марта

Народные приметы 25 марта / Фото: Pexels

Снег начал таять, лето будет долгим и жарким.

Туманная погода 25 марта на хороший урожай.

На реках задерживается лед, стоит ждать холодного лета.

Падает дождь на быстрое потепление.

Что завтра нельзя делать

Нельзя 25 марта подвергаться греховным делам и употреблять спиртные напитки. Также запрещается сквернословить, ругаться, ссориться. Не держите в уме отрицательные мысли, потому что они могут принести несчастье.

Что можно делать завтра

Крестьяне верили, что 25 марта уже прилетают из теплых краев перелетные птицы, чтобы задобрить их, насыпали в кормушки семена льна или конопли. В этот день принято заниматься домашней работой и готовиться к весеннему периоду.

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