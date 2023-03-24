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25 березня — яке церковне свято в православному календарі

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
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1730
Час на прочитання
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25 березня — яке церковне свято в православному календарі

Церковне свято 25 березня / Фото: pixabay.com

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 25 березня, в православному календарі — день пам’яті преподобного Феофана Сповідника. Народився він у Константинополі і належав до знатного роду, адже його батько був префектом Егейських островів. Осиротів у ранньому віці, тому навчанням юнака займався візантійський імператор Костянтин V Копронім.

Незабаром після одруження Феофан став ченцем, адже з дружиною вони жили в чистому шлюбі. Спочатку він заснував монастир біля Кізікуса, але взагалі за своє життя побудував три монастирі, в одному з яких був ігуменом. 787 року взяв участь у Другому Нікейському Соборі, під час якого виступав за іконопоклоніння.

Написав свій відомий твір "Хронологію", в якому описував події, що сталися. За часів правління імператора Лева набрало силу іконоборство. Феофан відмовився бути однодумцем правителя, за що його покарали тортурами і ув'язненням на два роки. Потім Феофана заслали на острів Самофракія. Там він і помер 817 року.

Прикмети 25 березня

Народні прикмети 25 березня / © Pexels
Народні прикмети 25 березня / Фото: Pexels
  • Сніг почав танути — літо буде довгим і спекотним.
  • Туманна погода — на хороший урожай.
  • На річках затримується крига — варто чекати на холодне літо.
  • Падає дощ — на швидке потепління.

Що завтра не можна робити

Не можна 25 березня піддаватися гріховним ділам і вживати спиртні напої. Також забороняється лихословити, лаятися, сваритися. Не тримайте в голові негативні думки, тому що вони можуть принести нещастя.

Що можна робити завтра

Селяни вірили, що 25 березня вже прилітають з вирію перелітні птахи, щоб задобрити їх, насипали в годівнички насіння льону чи коноплі. Цього дня заведено займатися хатньою роботою і готуватися до весняного періоду.

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Дата публікації
Перегляди
1730
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