25 березня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 25 березня, в православному календарі — день пам’яті преподобного Феофана Сповідника. Народився він у Константинополі і належав до знатного роду, адже його батько був префектом Егейських островів. Осиротів у ранньому віці, тому навчанням юнака займався візантійський імператор Костянтин V Копронім.
Незабаром після одруження Феофан став ченцем, адже з дружиною вони жили в чистому шлюбі. Спочатку він заснував монастир біля Кізікуса, але взагалі за своє життя побудував три монастирі, в одному з яких був ігуменом. 787 року взяв участь у Другому Нікейському Соборі, під час якого виступав за іконопоклоніння.
Написав свій відомий твір "Хронологію", в якому описував події, що сталися. За часів правління імператора Лева набрало силу іконоборство. Феофан відмовився бути однодумцем правителя, за що його покарали тортурами і ув'язненням на два роки. Потім Феофана заслали на острів Самофракія. Там він і помер 817 року.
Прикмети 25 березня
- Сніг почав танути — літо буде довгим і спекотним.
- Туманна погода — на хороший урожай.
- На річках затримується крига — варто чекати на холодне літо.
- Падає дощ — на швидке потепління.
Що завтра не можна робити
Не можна 25 березня піддаватися гріховним ділам і вживати спиртні напої. Також забороняється лихословити, лаятися, сваритися. Не тримайте в голові негативні думки, тому що вони можуть принести нещастя.
Що можна робити завтра
Селяни вірили, що 25 березня вже прилітають з вирію перелітні птахи, щоб задобрити їх, насипали в годівнички насіння льону чи коноплі. Цього дня заведено займатися хатньою роботою і готуватися до весняного періоду.
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