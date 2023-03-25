Астрологічний прогноз на 25 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: успіх супроводжуватиме тих, хто не ледарює та активно діє. Можна складати довгострокові плани та ставати до їх реалізації. Можуть повернути борг, на який ви давно махнули рукою.

Символ дня: єдиноріг.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: блакитний.

Щасливі камені дня: рожевий халцедон, мармур, бірюза.

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: не можна ігнорувати хвороби, що почалися цього дня: вони можуть мати вкрай неприємні наслідки.

Харчування дня: особливу увагу потрібно приділити харчуванню – самопочуття залежатиме від нього безпосередньо, так що не варто переїдати, а також краще відмовитися від продуктів, пов'язаних із бродінням – бочкових огірків та помідорів, квашеної капусти та квасу.

Стрижка дня: астрологи вважають сьогодні ідеальним для стрижки.

Дачні роботи дня: можна проріджувати сходи, обрізати плодові дерева та розпушувати ґрунт.

Магія та містика дня: можна проводити ритуали та читати змови на залучення любові та талану у справах.

Сни дня: сни нинішньої ночі хоч і не є вічними, несуть потрібну інформацію, до того ж його символи необхідно трактувати не алегорично, а прямо: так дорога, побачена в них, є дорогою, а весілля – весіллям.

Табу дня: не можна обговорювати та засуджувати інших людей – негатив одразу обернеться бумерангом.

Афоризм дня: "Уява важливіша, ніж знання. Знання обмежені, тоді як уяву охоплює цілий світ, стимулюючи прогрес, породжуючи еволюцію"(Альберт Ейнштейн).

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