Байден пригрозил Ирану после атак на базу США в Сирии

Глава Белого дома заявил, что будет защищать своих граждан.

Американский президент Джо Байден предупредил Иран, что США будут "решительно действовать" для защиты американцев после атаки на их базу в Сирии.

Об этом сообщает издание The Guardian.

"Не ошибайтесь, Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, но будьте готовы к тому, что мы будем действовать решительно, защищая наш народ", — сказал Байден.

На вопрос, должен ли Иран заплатить большую цену за совершенные действия, Байден ответил, что Вашингтон "не собирается останавливаться".

Напомним, поддерживаемые Ираном боевики осуществили ракетный обстрел военной базы на северо-востоке Сирии в районе Грин-Виллидж. Там дислоцируются американские войска. В ответ США нанесли воздушный удар. Отмечается, что погиб американский работник по контракту, также получили ранения пятеро военнослужащих США и еще один работник.

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