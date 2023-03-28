Російська армія обстріляла медзаклад у Херсоні (відео)

Постраждалих немає.
Вночі 28 березня російська армія вкотре обстріляла Херсон. Під мінометний вогонь потрапив медзаклад, що розташований у Дніпровському районі міста. Мирні люди не постраждали.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Ворожими снарядами пошкодило головний корпус закладу. Крім того, вибиті майже всі вікна, понівечені батареї та система опалення.
"Херсонська обласна аварійно-рятувальна служба вже працює на місці обстрілу, аби усунути пошкодження будівлі", - йдеться у повідомленні.
Також російська артилерія вдарила по виробничому приміщенню пошти.
До слова, протягом минулої доби російські загарбники 60 разів атакували населені пункти Херсонщини, наголошують в ОВА. Окупанти випустили 316 снарядів з мінометів, артилерії, танків, безпілотників, авіації, а також завдали по області ракетних ударів. Житлові квартали Херсона армія ворога обстріляла 8 разів. У місті пошкоджено освітній заклад, приватні та багатоквартирні будинки.
Минулої доби через російські обстріли 5 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня важкості.
Нагадаємо, вночі 28 березня російські окупаційні війська завдали удару авіаційною бомбою по Білопіллю Сумської області. Одна людина постраждала внаслідок ворожої атаки.
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