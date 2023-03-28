Российская армия обстреляла медучреждение в Херсоне (видео)

Пострадавших нет.
Ночью 28 марта российская армия в очередной раз обстреляла Херсон. Под минометный огонь попало медучреждение, расположенное в Днепровском районе города. Мирные люди не пострадали.
Об этом сообщили в Херсонской ОВО.
Вражескими снарядами повредило главный корпус заведения. Кроме того, выбиты почти все окна, изуродованы батареи и система отопления.
"Херсонская областная аварийно-спасательная служба уже работает на месте обстрела, чтобы устранить повреждение здания", — говорится в сообщении.
Также русская артиллерия ударила по производственному помещению почты.
К слову, за прошедшие сутки российские захватчики 60 раз атаковали населенные пункты Херсонщины, отмечают в ОВА. Оккупанты выпустили 316 снарядов из минометов, артиллерии, танков, беспилотников, авиации, а также нанесли по области ракетные удары. Жилищные кварталы Херсона армия врага обстреляла 8 раз. В городе повреждены образовательные учреждения, частные и многоквартирные дома.
За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 5 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.
Напомним, ночью 28 марта российские оккупационные войска нанесли удар авиационной бомбой по Белополью Сумской области. Один человек пострадал в результате вражеской атаки.
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