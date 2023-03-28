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Ночная атака "Шахедами": в Воздушных силах уточнили количество сбитых дронов

Ночная атака "Шахедами": в Воздушных силах уточнили количество сбитых дронов

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
485
Время на прочтение
1 мин
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Ночная атака "Шахедами": в Воздушных силах уточнили количество сбитых дронов

Россия запустила по Украине 15 иранских беспилотников.

В ночь на 28 марта Россия атаковала территорию Украины 15 ударными беспилотниками типа Shahed 136, украинские бойцы уничтожили 14 дронов.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины.

Россияне ударили по Украине "шахедами": что известно

Около 22:00 27 марта в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

В Киевской областной военной администрации сообщили о работе ПВО.

Около 23:00 спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в Киевской и Днепропетровской областях удалось сбить несколько иранских дронов.

Ближе к ночи на вторник, 28 марта, прогремели взрывы в Киеве. Затем информацию подтвердили в мэрии и рассказали первые подробности. Впоследствии городской голова Виталий Кличко рассказал, что в Святошинском районе в результате взрыва вспыхнул магазин. Предварительно пострадавших нет.

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Дата публикации
Просмотры
485
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