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Нічна атака "Шахедами": у Повітряних силах уточнили кількість збитих дронів

Нічна атака "Шахедами": у Повітряних силах уточнили кількість збитих дронів

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
4256
Час на прочитання
1 хв
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Нічна атака "Шахедами": у Повітряних силах уточнили кількість збитих дронів

Росія запустила по Україні 15 іранських безпілотників.

У ніч проти 28 березня Росія атакувала територію України 15 ударними безпілотниками типу Shahed 136, українські бійці знищили 14 дронів.  

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

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Близько 22:00 27 березня в Києві та в низці областей України оголосили повітряну тривогу. 

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили про роботу ППО.

Близько 23:00 речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що у Київській та Дніпропетровській областях вдалося збити кілька іранських дронів. 

Ближче до ночі проти вівторка, 28 березня, пролунали вибухи в Києві. Згодом інформацію підтвердили в мерії та розповіли перші подробиці. Згодом міський голова Віталій Кличко розповів, що у Святошинському районі внаслідок вибуху спалахнув магазин. Попередньо, постраждалих немає. 

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Дата публікації
Перегляди
4256
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