Нічна атака "Шахедами": у Повітряних силах уточнили кількість збитих дронів

У ніч проти 28 березня Росія атакувала територію України 15 ударними безпілотниками типу Shahed 136, українські бійці знищили 14 дронів.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Росіяни вдарили по Україні "шахедами": що відомо

Близько 22:00 27 березня в Києві та в низці областей України оголосили повітряну тривогу.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили про роботу ППО.

Близько 23:00 речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що у Київській та Дніпропетровській областях вдалося збити кілька іранських дронів.

Ближче до ночі проти вівторка, 28 березня, пролунали вибухи в Києві. Згодом інформацію підтвердили в мерії та розповіли перші подробиці. Згодом міський голова Віталій Кличко розповів, що у Святошинському районі внаслідок вибуху спалахнув магазин. Попередньо, постраждалих немає.

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