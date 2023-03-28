Окупанти хочуть створити в Бердянську курорт для своїх військових

В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області російські окупанти планують створити курорт для своїх військових, перетворивши його на закритий об’єкт.

Про це повідомили у пресслужбі Бердянської міської ради.

Наголошується, що пропагандистські канали опублікували відео візити керівників партії "Єдина Росія". Вони розповіли про рішення створити в окупованому місті на території місцевих санаторіїв умови для реабілітації окупантів та їхніх сімей. Керівником цього "курорту" вирішили назначити місцевого колаборанта Миколу Мірошніченка.

"У планах окупантів - перепрофілювати колишню територію курорту виключно під потреби російської армії. З усіма іншими наслідками, які буде мати таке рішення. Звісно, що при утворенні такого масштабу, по суті, військової бази, яка здатна прийняти одночасно тисячі осіб, така територія буде ретельно охоронятися як військовий об’єкт", - йдеться у повідомленні.

У мерії кажуть, що окупанти неспроста обрали для цього Бердянськ. Вони користуються географічним розташуванням міста, адже воно поки що у найвіддаленішому тилу війни. Тому "окупанти розраховують на недоторканість своїх недобитків", зауважили в міськраді.

Нагадаємо, у вечірньому зведенні 23 березня Генштаб опублікував інформацію про "вихід" усіх підрозділів російської армії із Нової Каховки. Перед цим вони пограбували місцеве населення, вкравши побутову техніку та дорогоцінності. Того ж вечора українське командування спростувало свою попередню заяву, пояснивши "некоректним використанням наявних даних.

Військовий експерт Олег Жданов каже, що Нова Каховка для РФ має стратегічне значення. Вони будуть за неї битися до останнього. "Стоятиме наказ воювати на смерть, нікому нікуди не відступати і нічого не здавати", - наголосив Жданов.

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