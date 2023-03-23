Російські окупанти покинули місто Нова Каховка - Генштаб

Окупанти вкрали у місцевих навіть одяг.

Російські окупанти залишили місто Нова Каховка на Херсонщині. Перед цим росіяни пограбували місцеве населення, вкравши побутову техніку та дорогоцінності.

Про це 23 березня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"Станом на 22 березня 2023 року всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області залишили місто. Цьому передував обхід найближчих помешкань місцевого населення з метою наживи. Окупанти "конфісковували" у цивільного населення у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони", - йдеться у повідомленні.

В інших населених пунктах окупованої Херсонщини росіяни активізували пошук людей з проукраїнською позицією.

"Загарбники почали пошуки громадян з проукраїнською позицією. Для цього вони використовують списки учасників АТО, військових пенсіонерів та списки тих осіб, які проходили службу в правоохоронних органах України", - повідомили в Генштабі.

Ситуація в окупованій Новій Каховці

Російські окупанти захопили місто Нова Каховка на Херсонщині ще 24 лютого 2022 року. Від того часу там загарбники облаштували фактично свою військову базу, проте ЗСУ періодично обстрілювали місця дислокації росіян та знищували ворожі склади зі зброєю.

У березні 2023 року стало відомо, що окупаційного "заступника начальника ВЦА Нової Каховки" Віталія Гуру намагалися підірвати у його авто.

У лютому 2023 року у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині пролунали вибухи та здійнялася пожежа у яхт-клубі "Maxmarine", де люблять відпочивати російські загарбники.

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