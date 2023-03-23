Путін правитиме, якщо буде під Китаєм: експерт про переговори між РФ та КНР

Під час візиту до Москви лідер Китаю Сі Цзіньпін висунув Путіну свої умови. Натомість Сі дав російському диктаторові "ярлик" на правління.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua заявив директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

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"Сі Цзіньпін зробив у Росії кілька гучних заяв. По-перше, він гарантував йому, якщо Путін погоджується на все, що йому запропонує Сі, тоді Путін гарантовано залишається живим і може продовжувати правити. Тобто він дав йому "ярлик" на правління. Путін погоджується", – каже Самусь.

Далі Сі Цзіньпін сказав Путіну, що треба переходити на юані в торгівлі.

"Він переводить цю територію на свою національну валюту. Тобто бере в три рази дешевшу нафту і газ у росіян і робить це все ще й за свою національну валюту, друкує її, віддає ці "фантики" Путіну і забирає всі ресурси", – зазначив експерт.

На думку аналітика, йдеться про фактичну окупацію Росії.

"В цій моделі, коли Китай викидають за межі західної індустріальної системи, яка буде будуватися на нових принципах, Китай залишається сам і він намагається створити собі умови, як би витримати цю конкуренцію хоча б екстенсивним методом. Екстенсивний метод означає нові території. У Росії достатньо територій, щоб її освоювати. Наприклад, Сполучені Штати, ЄС будуть виходити на конкурентну здатність за рахунок високої ефективності виробництва, тобто це буде роботизована система і дуже висока ефективність виробництва, а Китай буде виходити за рахунок дешевших, ніж в Європі, енергоносіїв. Тому зараз ми бачимо історичні кадри, коли Сі дуже спокійно приїхав і висунув свої умови — Путін правитиме, якщо буде під Китаєм", – підсумував Самусь.

Нагадаємо, що 20 березня розпочався триденний візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Росії.

21 березня відбулися переговори в розширеному складі і підписання офіційних документів. Про що домовились Пекін і Москва, чи допоможе Сі Цзіньпін Путіну у війні проти України – йдеться у матеріалі ТСН.ua

Раніше Михайло Самусь розповів, навіщо ворог наступає на Авдіївку, відводячи сили від Бахмута.

Також він оцінив, наскільки ймовірним є новий наступ РФ, про який говорять у США.

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