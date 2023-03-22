Про що домовились Сі Цзіньпін і Путін: експерти про підсумки візиту лідера Китаю до РФ

Лідер Китаю Сі Цзіньпін завершив триденний візит до Москви, де він проводив переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Ключовими темами стали війна в Україні і посилення економічної співпраці КНР і Росії.

Про що домовились Пекін і Москва, чи допоможе Сі Цзіньпін Путіну у війні проти України, чого очікувати від "мирного плану" КНР - ТСН.ua зібрав думки експертів.

"Проросійський нейтралітет" і військова допомога

Сі Цзіньпін буде утримуватись від постачання Путіну наступальних озброєнь, хоча, можливо, надаватиме незначну військову допомогу через треті країни.

До такого висновку дійшов в інтерв'ю ТСН.ua військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

"Я думаю, Сі Цзіньпін приїхав послухати Путіна і його оточення, що взагалі відбувається на лінії фронту. Так, в нього є вся інформація від своєї розвідки, супутників, але важливо почути безпосередньо від однієї зі сторін. Йому розповідають перспективи - скільки часу знадобиться, як воно просувається, а китайський очільник звіряє цю інформацію з даними своєї розвідки, дипломатичними, політичними, військовими каналами і співставляє для себе, щоб повністю скласти картину всесвіту. Хотів дізнатися, скільки Росія ще планує вести цю війну, що Китай потенційно може отримати від співпраці з РФ, оскільки він розуміє, що Росія зараз дуже сильно залежить від політичної позиції Китаю", - зазначив експерт.

На його думку, сьогодні співпраця Росії та Китаю "вкладається у фразу проросійський нейтралітет".

"Надавати військову допомогу, яку очікує Росія, у вигляді авіації, артилерійських систем, систем залпового вогню, Китай не буде. Шоломи, броніки, одяг передають. Можливо, ще будуть супутникові знімки території України, але не від уряду Китаю, а від приватних компаній. А уряд буде розводити руками - ми ні до чого. Можливо уряд через треті країни і приватні компанії буде допомагати "Мавіками" - безпілотниками, невеликими атакуючими дронами", - вважає Ступак.

Сі намацує "слабкі точки" Путіна

Сі Цзіньпін намагається підштовхнути Путіна до китайського плану мирного врегулювання в Україні.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua висловила російська політична аналітикиня Ольга Курносова.

"Мені здається, що зараз Сі Цзіньпін намацує "слабкі точки" у Путіна, щоб змусити його почати рухатися за китайським планом мирного врегулювання. Мені здається, Сі Цзіньпін хотів би якось військову ситуацію звести нанівець. На мою думку, візит насамперед про це, тому такі довгі переговори", - вважає експертка.

На її думку, Китай цікавить не союз з Кремлем, а економічні преференції – вигоди від дешевих російських вуглеводнів та видобутку інших копалин.

"Є одна теза, яка Китаю абсолютно зрозуміла - у них складна ситуація з Тайванем, відповідно, вони не підтримують сепаратистські настрої будь-де. Тому підтримати Росію у цій ситуації вони, в принципі, не можуть. Це порушить їхнє власне уявлення про те, як усе має розвиватися. Тому вони ніколи не визнають російських претензій на українські території", - переконана Курносова.

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