Колаборанти тікають з Херсонщини у Крим, але їх повертають назад — Соболевський

Колаборанти відчувають, що скоро ЗСУ звільнять Херсонщину, тому намагаються втекти у Крим.

Російські агресори не випускають зрадників України з Херсонщини у Крим, або ловлять, коли ті намагаються втекти та повертають назад.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, повідомляє Укрінформ.

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"Колаборанти середньої руки намагаються виїхати з області, їх не пускають до Криму, повертають", - зазначив він.

Разом з тим, так звані "вибори", які були заплановані агресорами на окупованих територіях Херсонщини, не відбудуться, оскільки воїни ЗСУ звільнять всі території до проведення цього "театру абсурду". Соболевський зазначив, що колаборанти відчувають це і намагаються втекти від правосуддя.

Крім того, Соболевський закликав жителів Херсонщини намагатись уникати контактів з колаборантами та не брати участі у фейкових заходах.

"Утім, найголовніше – зберегти життя і здоров’я, і якщо люди діють під примусом, як це було і під час "референдуму", то жодних юридичних наслідків для них немає", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що так звана "часткова мобілізація" російської влади в окупованому Криму почала збільшувати темпи, що викликає занепокоєння серед населення півострова.

Крім того, ми раніше інформували, що співробітники Служби безпеки України затримали пособника російських окупантів, який після звільнення Херсону, намагався втекти до окупованого Придністровʼя.

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