Під Мелітополем окупанти захопили храм ПЦУ і передали Московському патріархату

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення РФ і окупації священик ПЦУ був змушений виїхати з села.

У селі Строганівка Мелітопольського Запорізької області окупанти захопили ПЦУ і віддали його Московському патріархатові.

Про це передає "МИГ" з посиланням на пабліки окупантів.

Окупанти заявили, що нібито “церкву було відібрано з політичних мотивів 2014 року Православною Церквою України", яку назвали "розкольниками".

Також зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення РФ священик ПЦУ був змушений виїхати з села.

Храм Покрови Пресвятої Богородиці у Строганівці був освячений 14 жовтня 2010 року. Будівництво велося із вересня 2009 року.

"Храм був побудований коштом великої родини; казали, що головний меценат живе у Києві; він – уродженець цих місць", – зазначили у виданні.

Раніше у селі Строганівка була церква, яку зруйнувала радянська влада у 1930-х роках минулого сторіччя. Під час Другої світовох війни місцеві жителі знову відбудовали церкву, але у 1960-х роках вона була остаточно закрита та розібрана.

Нагадаємо, що у Києві прислужник монастиря УПЦ МП чекав на захоплення столиці російськими військами та виправдовував окупантів.

Раніше на в'їзді до Києва затримано архієпископа УПЦ МП, який мав тісні зв’язки з Москвою.

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