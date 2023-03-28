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У боях під Бахмутом загинув син голови правління "Донецькоблгазу"

У боях під Бахмутом загинув син голови правління "Донецькоблгазу"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1675
Час на прочитання
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У боях під Бахмутом загинув син голови правління "Донецькоблгазу"

Фото: із соцмереж

Хлопець воював в одній з найгарячіших точок фронту України.

Під Бахмутом на Донеччині загинув син голови правління "Донецькоблгазу" Вадима Батія - Артур.

Про це повідомила пресслужба компанії.   

"Юнак був справжнім Героєм, який під час повномасштабної війни пішов на захист нашої України-неньки. Воїн відзначився мужністю та хоробрістю на полі бою! Артур загинув у найгарячіший точці фронту – під містом Бахмут, в с. Богданівка", - йдеться у повідомленні.

Фото/Facebook: Вадим Батій / ©
Фото/Facebook: Вадим Батій

Смерть Артура також підтвердив його батько і повідомив, що поховання воїна відбудеться у четвер, 30 березня, у селі Панчеве, Кіровоградської області.

Нагадаємо, на війні в Україні за тиждень загинули троє добровольців з Польщі.

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Дата публікації
Перегляди
1675
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